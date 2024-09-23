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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Geleceğin Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Temsil Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Geleceğin Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Temsil Edecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79'uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde New York'ta düzenlenen Geleceğin Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen konuşacak. Fidan ayrıca, zirve süresince ikili görüşme ve kabullere katılacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın başlayacak olan 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde düzenlenen Geleceğin Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen konuşacak.

İki gün sürecek olan Geleceğin Zirvesi, yarın başlayacak 79'uncu BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde liderlerin katılımıyla 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde başladı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Zirve'ye katılarak hitapta bulunacak. Fidan, gün boyunca Erdoğan'ın ikili görüşme ve kabullerine de katılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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