Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan'ın yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile çok boyutlu iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunacak. Bakan Fidan'ın, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan son olarak 5 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüştü.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti. YDSK'nin ilk toplantısı 16 Temmuz'da Ankara'da Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed'in başkanlıklarında yapılmıştı. Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.