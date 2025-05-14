Dışişleri Bakanı Fidan: Barış ve İstikrar Tehdit Altında

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Side Antik Kenti'nde Bakanlar onuruna verilen yemekte konuştu. Fidan, "İttifakımızın barış ve istikrar gibi en temel değerleri, bugün Ukrayna ve Gazze gibi yerlerde eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit altındadır. Bu durum, hibrit tehditler ve terörizm gibi unsurlar demokrasilerimiz için ciddi tehlikeler arz ederken yaşanmakta. Bu tehditlerle mücadelede en güçlü varlığımız birliğimiz ve dayanışmamızdır" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği'nde Antalya'da düzenelenen NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı bugün Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğindeki akşam yemeği ile başladı. Fidan, Side Antik Kenti'ndeki yemekte yaptığı açılış konuşmasında, Bakanları Antalya'da ağırlıktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, yarın önümüzdeki ay yapılacak olan Lahey Zirvesi öncesinde yoğun tartışmalar yürüteceklerini belirtti. Bu yemeğin samimi bir fikir alışverişinde bulunmalarına vesile olmasını istediğini kaydeden Fidan, "Umarım bu mekanı yeterince dinlendirici bulmuşsunuzdur. Bunu yapabileceğimiz daha iyi bir yer düşünemezdim: Akdeniz kıyısındaki antik Side kenti. Bu mekanın doğal güzelliklerimizi ve kültürel mirasımızı yansıtan manzarasının keyfini çıkaracağınızı umuyorum" dedi.

Yüzyıllar boyunca önemli kararların alındığı tarihi mekanın yankılarının derin bir düşünce sürecine girilmesine yardımcı olacağını belirten Fidan, "Elbette insanlık, Side şehrinin kurulduğu M.Ö. 7. yüzyıldan bu yana çok yol kat etti. Ancak, ortak değerlere bağlı olanların kolektif güç ve iş birliği yoluyla barışı sağlama yönündeki evrensel ilkesi, o zamanlar olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan devamında şunları kaydetti:

"Aramızda ne tür farklılıklar olursa olsun, nihai hedeflerimiz konusunda birlik içerisinde olmalıyız"

"Aslına bakarsanız, insanlık tarihinin en başarılı ittifakı olan NATO, bu ilkenin yaşayan bir örneğidir. Nihayetinde, ittifakımızın gücü yalnızca sahip olduğumuz ortak askeri kapasiteden kaynaklanmıyor. Daha da önemlisi, ortak değerlere, ilkelere ve fikirlere dayalı bir topluluğu temsil etmemizdir. Bu yüzden yarınki toplantımızın özellikle önemli ve zamanlaması açısından çok yerinde olduğunu düşünüyorum.

Zira, ittifakımızın barış ve istikrar gibi en temel değerleri, bugün Ukrayna ve Gazze gibi yerlerde eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit altındadır. Bu durum, hibrit tehditler ve terörizm gibi unsurlar demokrasilerimiz için ciddi tehlikeler arz ederken yaşanmakta. Bu tehditlerle mücadelede en güçlü varlığımız birliğimiz ve dayanışmamızdır. Diğer bir deyişle, İttifakımızın 75 yıl önce olduğu gibi bugün de hayati öneme sahip olmasının temel sebebi budur. Bu nedenle, aramızda ne tür farklılıklar olursa olsun, nihai hedeflerimiz ve birbirimize olan bağlılığımız konusunda birlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Aynı zamanda, siyasi irademizi destekleyecek gerekli kabiliyetlerle bu kararlılığımızı pekiştirmemiz gerektiğini de unutmamalıyız. Ancak bunu etkili, adil ve kapsayıcı bir şekilde yapmalıyız."

"Birçok müttefik ülkede güvenlik garanti olarak görülmekte"

Bu yüzden bazı konulan bu kritik dönemde her zamankinden daha önemli hale geldiğini dile getiren Fidan, "Bunlar; ittifakımız içindeki transatlantik külfet paylaşımı, müttefikler arasında savunma sanayi iş birliğinin önündeki kısıtlamaların kaldırılması ve inovasyon yoluyla gelecekteki ortak savunmamıza yatırım yapmak" dedi. Fidan, bu konuların bazılarının hükümetler açısından zor ve cesur kararlar almayı gerektirdiğini belirterek, "Dahası, birçok müttefik ülkede güvenlik artık garanti olarak görülmekte ve güvenliğin değişen somut gereklerine göre hareket etme hususunda bir isteksizlik söz konusu" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, "Dolayısıyla, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin büyüklüğünü açık ama tedirginlik yaratmadan ifade etmek bizlere düşüyor. Bunu yaparken, bu tehditlerle nasıl başa çıkılacağını da anlatmalı ve halklarımıza bu süreçte yalnız olmadıklarını, müttefiklerin birbirinin yanında durmaya devam ettiğini temin ederek anlatmalıyız" dedi.