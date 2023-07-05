Dışişleri Bakanı Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in tek taraflı eylemlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "İsrail tarafında, Harem-i Şerif'in statüsü ve kutsallığına yönelik radikal provokasyonlar kabul edilemez düzeydedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in tek taraflı eylemlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "İsrail tarafında, Harem-i Şerif'in statüsü ve kutsallığına yönelik radikal provokasyonlar kabul edilemez düzeydedir." dedi.

Bakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un davetine icabetle katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem bakanlığını yürüttüğünü kaydeden Fidan, dönem başkanlığını "mükemmel şekilde yönettiği" için bu ülkeyi tebrik etti ve bir sonraki dönem başkanı Uganda'ya başarılar diledi.

Fidan, Bağlantısızlar Hareketi'nin sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ırkçılığa karşı mücadelede çok etkili olduğunu ve kuruluşunun üzerinden 60 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Bağlantısızlar Hareketi) Etkili çok taraflılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü savunmak için önemli bir platformdur." dedi.

Bağlantısızlar Hareketi üyelerinin daha iyi küresel düzene nasıl ulaşılacağı konusundaki tartışmaya önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Fidan, bunlara Birleşmiş Milletler (BM) reformu, küresel sağlık mimarisinin iyileştirilmesi, terörle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının da dahil olduğunu söyledi.

"(Rusya-Ukrayna) Savaşın başından beri diplomatik müzakereler yoluyla adil bir barış için çalışıyoruz"

Fidan, Bağlantısızlar Hareketi gibi Türkiye'nin de yorulmak bilmez bir barış savunucusu olduğunu belirterek, "(Ukrayna'daki) Savaşın başından beri diplomatik müzakereler yoluyla adil bir barış için çalışıyoruz. Türkiye, tüm önemli konuların görüşmelerini kolaylaştırabildi. En önemlisi Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile Ukrayna, Rusya ve BM'yi bir araya getirerek küresel gıda krizinin önüne geçtik." diye konuştu.

Türkiye'nin bu inisiyatifi yaşatmaya kararlı olduğunu vurgulayan Fidan, "Barış için arabuluculuk gibi inisiyatiflere öncülük ederek uyuşmazlıkların barışçıl çözümünü gündemimizin üst sıralarında tutuyoruz. Türkiye, etkin çok taraflılığın, küresel adaletsizlikleri ele almanın anahtarı olduğuna kesinlikle inanıyor." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve daha yüksek verimlilikle yeniden yapılandırılması çağrısında bulunan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nin ancak o zaman tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabileceğini söyledi.

Fidan, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosunun tüm dünyada yankılandığını dile getirdi.

"Ortadoğu'da barış için tek geçerli yol bağımsız Filistin devleti"

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tek taraflı eylemlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "İsrail tarafında, Harem-i Şerif'in statüsü ve kutsallığına yönelik radikal provokasyonlar kabul edilemez düzeydedir. Bağlantısızlar Hareketinin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Herkesin 1967 sınırlarına uygun şekilde başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail'le yan yana varlığını sürdüren egemen ve bağımsız Filistin devletini desteklemesi gerektiğini belirten Fidan, "Ortadoğu'da barışın tek geçerli formülü budur." ifadesini kullandı.

Fidan, Filistin'in egemen ve eşit bir üye olarak uluslararası toplumdaki konumunu en kısa sürede almasının önemine işaret etti.

Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi gibi dünyadaki sorunlara dair girişimleriyle etkili çok taraflılığı güçlendirdiğini belirterek, bu yıl söz konusu projenin diğer ülkelerin desteğiyle BM politikası haline geldiğini kaydetti.

2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Fidan, Kurtuluş Savaşı'nın pek çok ülkeye ilham verdiğini ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girdiklerini ifade etti.

Fidan, yeni dönemde terör ve silahlı çatışmalardan ırkçılık ve iklim değişikliğine kadar küresel sorunlarla aktif olarak ilgileneceklerini dile getirdi.

Bugün Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenli insanlara, Yahudilere ve göçmenlere olan nefretin eşi görülmemiş bir düzeye çıktığına dikkati çeken Fidan, özellikle Avrupa'da İslam'a yönelik saldırıların neredeyse bir salgın haline geldiğini belirtti.

"(Kur'an-ı Kerim'in yakılması) Milyarlarca kişiye açık bir hakarettir"

Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını anımsatarak, "Bunun ifade özgürlüğü bahanesiyle gerçekleşmesine izin vermek, milyarlarca kişiye açık bir hakarettir. Ancak bu nahoş görüntüler bizi yıldırmamalı. Hepimiz Azerbaycan'ın milli şairi Nizami Gencevi'nin çağrısına kulak vermeliyiz: Zorluk zamanlarında ümitsiz olma. Kara bulutlar, ak yağmur yağdırır." diye konuştu.

Bakan Fidan, sürdürülebilir barış ve kalkınmayla daha adil ve eşit bir dünya hedefinde, Bağlantısızlar Hareketi üye devletlerinin ortağı olmaktan onur duyacaklarını sözlerine ekledi.