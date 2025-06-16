Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li Mevkidaşı ile İsrail-İran Çatışmasını Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Başbakan Yardımcısı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yapılan telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışmayı ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmayı ele aldı.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışma ele alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel