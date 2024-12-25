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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüşerek Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Fidan'ın Abu Dabi'ye yaptığı ziyaret kapsamında Suriye'deki son durum ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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