Dışişleri Bakanı Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve işbirliği imkanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Haberler.com
500

