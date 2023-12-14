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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

14 Aralık 2023 23:22 Güncelleme: 23:23 Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik, dostluk ve dayanışmaya dayalı ikili ve çok taraflı iş birliği konuları ele alındı.