Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i bugün Ankara'da kabul etti. Görüşmede, Avrupa Konseyi'nin gündemindeki konular ile Gazze ve Ukrayna dahil, bölgesel meseleler ele alındı.