Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i bugün Ankara'da kabul etti. Görüşmede, Avrupa Konseyi'nin gündemindeki konular ile Gazze ve Ukrayna dahil, bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel