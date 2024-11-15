Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD'nin İç Politikasında İsrail'e Destek Şart Hale Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD'nin İç Politikasında İsrail'e Destek Şart Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Fidan, Cumhuriyetçilerin iktidarında olumsuz gelişmeler yaşanacağına dair endişelerini dile getirerek, PKK ve FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerindeki kritik sorunlar olduğuna dikkat çekti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermenin "şart hale geldiğini" ifade ederek, "Demokratların iktidar olduğu dönemde açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Cumhuriyetçilerin iktidarında da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir dış politika gündemi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Fidan, "Biz de ülkemiz, milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çabalıyoruz. Devam eden sorunlarımız var. Bunların tamamını büyük bir devlet ve siyasi tecrübeyle iyi bir şekilde yönetiyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var"

Bakan Fidan, seçim sonrası ABD- Türkiye ilişkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Amerikan halkı tercihini yapmıştır. Bu ikinci dönemi Trump'ın. İlk döneminden aldığı dersler var. ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor."

"Trump sözünün arkasında durmalı"

Bakan Fidan, ABD'nin dış politikada atacağı adımlara ilişkin, "İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı" dedi.

ABD ile problemimiz; PKK ve FETÖ

ABD ile ilişkilerde bir numaralı problemin terör sorunu olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "ABD ile problemimiz bir PKK konusu ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladılar. Bize tehdit sınır ötesinde göstermeden tehdidin kabiliyetlerini ortadan kaldırma stratejisini yürütüyoruz. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Bölgedeki müttefikler ciddiyetimizi anladı" şeklinde konuştu.

.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangi grup hiç Gammy ödülü kazanmamıştır? 50. ve 100. kuruluş yıl dönümünde şampiyon nolan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir? Türkan Akyol ne bakanıydı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm cevapları! 6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir? Başrollerinde kadir inanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir yeşilçam filmi yoktur? TRT Spor canlı izle! BURSASPOR BULVARSPOR izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bursaspor Bulvarspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Bulvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Mike Tyson Jake Paul maçı CANLI izleme linki! San Marino Cebelitarık CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım San Marino Cebelitarık maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey İrlanda Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Kuzey İrlanda Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.