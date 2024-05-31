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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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