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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington DC'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısında önemli konuları ele aldı.

- Dışişleri Bakanı Fidan, SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Washington DC'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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