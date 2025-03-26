Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington DC'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısında önemli konuları ele aldı.
- Dışişleri Bakanı Fidan, SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Washington DC'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel