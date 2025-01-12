Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.