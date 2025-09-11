Dışişleri Bakanı Fidan: AB'ye Tam Üyelik Türkiye İçin Stratejik Bir Hedef Olmayı Sürdürüyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. Bu süreçte AB'den beklentimiz, dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. İtalya'nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür. Bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Fidan, İtalyanın başkenti Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Fidan, şunları kaydetti:

"Öncelikle şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten ötürü değerli dostum, kıymetli meslektaşım, mevkidaşım Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Antonio Tajani'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle her defasında son derece verimli ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmekteyiz. Bugün de toplantılarımızda ikili ve bölgesel konularda iş birliğimizi geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır. Bizler de çeşitli projeler üzerinde çalışarak ülkelerimizin refahı ve güvenliğine katkıda bulunmak için somut adımlar atmaktayız. Aynı zamanda bölgemizdeki diğer ülkelere de fayda sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz.

"İtalya ile ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz"

İtalya ile ikili ilişkilerimizde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanlar ön plana çıkmaktadır. Ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı. Amacımız inşallah bunu 40 milyar dolara çıkarmak. Savunma sanayii alanındaki iş birliğimizden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Baykar firmasının İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i bünyesine katması, ayrıca İtalyan savunma sanayii şirketi Leonardo ile ortaklık kurması bölgemiz için örnek teşkil etmektedir. Keza Eurofighter temini konusunda kat edilen ilerleme de ülkelerimiz açısından son derece önemlidir.

Değerli basın mensupları; Akdeniz bölgesi, Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağlantısallığı bakımından da anahtar konumdadır. Bu alanlardaki iş birliğimizin geliştirilmesi hem ikili hem de bölgesel düzeyde büyük fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan deniz yetki alanlarımıza öngörülen faaliyetlerin egemen haklara saygılı biçimde, uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde ve etkin eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekmektedir. İtalya'nın bu hususa gösterdiği hassasiyetten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün ayrıca Akdeniz'deki düzensiz göç hareketliliğini de değerlendirdik. Türkiye olarak düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz. Gayretlerimiz sonucunda özellikle Doğu Akdeniz göç güzergahındaki baskı oldukça azalmış durumda. Bu konuda da İtalya ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor"

Değerli basın mensupları; AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. Bu süreçte AB'den beklentimiz, dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. İtalya'nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür. Bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesini bekliyoruz. İtalya ile Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda da ortak bir vizyona sahibiz. Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisinin ancak NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin tam katılımıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır.

"Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız"

Değerli basın mensupları; Sayın Tajani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de etraflıca ele alma imkanımız oldu. Bu çerçevede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesisi yönündeki ortak irademizi ve çabalarımızı değerlendirdik. Türkiye taraflar arasında doğrudan müzakere sürecine ev sahipliği yaparak somut katkı sağladı. Bundan sonraki dönemde de kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürmeye ve savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız.

"Afrika'da refah ve istikrarı desteklemek istiyoruz"

Bugün Afrika'daki güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Afrika'da refah ve istikrarı desteklemek istiyoruz. Bu amaçla kıtadaki ülkelerin öncelik ve beklentileri ışığında ne tür çalışmalar yapabileceğimizi ele aldık. Libya'daki siyasi sürecin devam ettirilmesi ve sahadaki aktörlerin diyaloğa teşvik edilmesi yönündeki ortak tutumumuzu yineledik. Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve güvenliğinin kalıcı şekilde sürdürülmesi önem arz ediyor. Türkiye ve İtalya olarak bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Filistin meselesine çözüm bulunması için çaba harcamayı sürdüreceğiz"

Değerli basın mensupları; uluslararası toplumun gündemindeki başlıca mesele İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırım ve bölgede izlediği yayılmacı politikadır. Doha'da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katar, barışçıl bir dış politika izleyen, arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülkedir. İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanması, Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır. Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya devam etmeye davet ediyoruz.

Son dönemde çok sayıda Batılı ülkenin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftasına Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak edeceklerdir. New York'ta düzenlenecek faaliyetlerde Filistin halkının acılarının dindirilmesi ve Filistin meselesine çözüm bulunması için çaba harcamayı sürdüreceğiz.

İki NATO müttefiki, Akdeniz ülkesi ve stratejik ortak olarak önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla İtalya ile olan dostluğumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle değerli mevkidaşım Sayın Tajani'ye ev sahipliği ve misafirperverliği için bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum."