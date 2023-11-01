Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "AB aldığı pozisyon gereği maalesef 'ateşkes' kelimesini duymak istemiyor. Onların durduğu yer ABD ile birlikte İsrail'in takdir edeceği ölçüde. Doğu ve Batı'da insanlık vicdanının protestolarla buna başkaldırdığını görüyoruz. Bundan sonra kalıcı bir barış için ne yapılabilir buna yoğunlaşmak gerekiyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel