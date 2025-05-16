Dışişleri Bakanı Fidan, AB Temsilcisi Kallas ile Ukrayna-Rusya Toplantısını Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Ukrayna-Rusya toplantısının sonuçlarını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan toplantının sonuçlarını ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının sonuçları değerlendirildi.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel