Dışişleri Bakanı Fidan, AB Temsilcisi Kallas ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Temsilcisi Kallas ile Telefon Görüşmesi Yaptı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşı ve alınan önlemleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla atılan adımlar ele alındı.

Bakan Fidan, hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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