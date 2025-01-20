Dışişleri Bakanı Fidan, AB Heyeti ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, bölgedeki insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek ortak adımlar ile Türkiye–AB ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ve beraberindeki heyeti kabul etti. Fidan ve Lahbib'in ikili bir görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme yapıldı.

Görüşmede, bölgedeki insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek ortak adımlar ile Türkiye–AB ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.