Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu: (1)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak." dedi.

Fidan, Ankara'da bir otelde düzenlenen, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

Suriye'de dün yaşanan gelişmelerin bir umut ışığı olduğunu ifade eden Fidan, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Fidan, Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğinin en başından beri dile getirildiğinin altını çizdi.

Bütün gayretlere ve fırsatlara rağmen Esed rejiminin halkıyla barışma yoluna gitmediğini hatırlatan Fidan, "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "Bundan sonraki süreçte, farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin bu amaçla gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

"Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak"

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Fidan, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır." dedi.

Bakan Fidan, Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inandıklarını kaydederek, "DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlanmasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Suriye'nin diplomasinin ne kadar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Fidan, Türkiye'nin 13 yıldır yılmadan gerek ikili ilişkilerde gerekse çoklu platformlarda doğru bildiğini savunduğunu belirtti.

Hakan Fidan, herkes Suriyelileri terk ederken Türkiye'nin onların yanlarında durduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesinin umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladığına işaret eden Fidan, "Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil, bölgemiz için huzur ve refah istediğimizi de samimiyetle gösterdik." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
img

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka
img

Kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Size yılbaşı sürprizim var
img

Tesettüre giren bu ünlü ismi tanıdınız mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.