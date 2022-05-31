Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Yunan Güncel Haberler

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