Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar" - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"
AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"
AA / Behlül Çetinkaya - Güncel