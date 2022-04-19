Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uşak Valisi Kocabıyık'ı ziyaret etti - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uşak Valisi Kocabıyık'ı ziyaret etti

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uşak Valisi Kocabıyık'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

UŞAK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Uşak programı kapsamında ilk olarak valilik ziyaretinde bulundu.

Şeref defterini imzalayan Çavuşoğlu'na Vali Funda Kocabıyık tarafından Eşme kilimi ile Cumhuriyetin 10. yılında kentte çekilen bir fotoğraf hediye edildi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın eşlik ettiği Çavuşoğlu ile Kocabıyık'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Haberler

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