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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye konusu ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Ürdün Güncel Haberler

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