Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Philippe Lazzarini'yi karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Philippe Lazzarini görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Philippe Lazzarini'yi karşılaması ve tokalaşmaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Philippe Lazzarini görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.
AA / Güncel