Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Philippe Lazzarini'yi karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Philippe Lazzarini görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Philippe Lazzarini'yi karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Philippe Lazzarini görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti. AA / Güncel Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Güncel Haberler

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