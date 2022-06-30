Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukranya Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukranya Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Politika Güncel Haberler

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