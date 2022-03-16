Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz" - Haberler

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Ukrayna'daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak Ukrayna'da 24 Şubat'tan beri insani dram devam ediyor. Akan gözyaşı ve kanın durması lazım. Barışın kaybedeni olmaz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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