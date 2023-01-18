Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte... Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi. Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Güncel Haberler

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