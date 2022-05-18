Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkevi binasında açılan "Hanım Sultanlar" sergisini gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika'da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı Türkevi binasında açılan Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan "Hanım Sultanlar" sergisini gezdi.

AA / Güncel