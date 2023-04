Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu sorunu "Türk bankaları üzerinden çözme" teklifinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Rusya tahılının Türkiye'de işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunu Rusya ile doğrudan konuştuklarını belirtti.

Rusya tahıl ve gübre ihracatının önündeki ödemeler, "sigorta, bankacılık ve Rus gemilerinin limanlara erişimi" konusundaki sorunların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "ABD ve İngiltere kararlar aldı, bunlar yaptırım listesinde değil diye. Fakat halen Amerikan ve İngiliz bankaları, sigorta şirketleri buna yanaşmıyor 'başımıza bir şey gelir' diye." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi için gittikleri New York'ta Guterres'in bu sorunu "Türk bankaları üzerinden çözme" teklifinde bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de kendisine şunu söyledik, 'Bizim bankalarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmayacağına dair bir garanti verirseniz biz sizinle çalışırız'. Genel Sekreter sözlü olarak bunu söyledi. Biz Bankalar Birliği Başkanı Ziraat Bankası Genel Müdürünü de aradık, kendisiyle de görüştük 'bize birisini verin, Genel Sekreter'in ofisiyle bunu görüşsünler' diye. Bankalar Birliği de bir arkadaşımızı önerdi. Biz de Genel Sekreterliğe bildirdik. Şimdi bunlar temas halindeler."

Bu görüşmelerden sonra Guterres'in bir "yol haritası teklifinde" bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu Tahıl Anlaşması'nın devam etmesi için teklifleri var. Bunlardan bir tanesi Rus gübresi, amonyağının Odesa Limanı'ndan ihraç edilmesi, ödemeler konusunda da Türkiye ile işbirliği yapılması. Bu ülkelerin bu anlaşmayı genişletme önerileri de var. Ukrayna'nın bazı ürünlerini de ekleyelim diyorlar. Bunlar müzakere ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, İstanbul'da imzalanan Tahıl Anlaşması ile dünyanın en zengin ülkesinden en fakir ülkesine önemli katkı sağladıklarını belirterek, bir gıda krizinin önlendiğini vurguladı.

Bu yıl yurt dışında misyonların olmadığı bazı bölgelerde de sandık kuruldu

Yurt dışında Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesinin uzun süre beklenen bir hak olduğunu ve son 6 seçimdir oy kullandıklarını aktaran Çavuşoğlu, her seçimde katılım oranının arttığını ve bugüne kadar seçimin güvenliği yönünde ya da herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, bu sene Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yazdıklarını ve misyonların olmadığı yerlerde de sandık açma kapasitelerinin bulunduğunu dile getirerek, oralarda oy kullanma süresinin daha az olduğunu çünkü sandıkların misyonlara tekrar getirilmesi gerektiğini anlattı.

Avusturya, ABD'nin bazı bölgeleri, Belçika, Hollanda, Fransa ve Danimarka gibi bazı ülkelerin misyon olmayan yerlerde de sandık açılmasına izin verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Almanya uzun zamandır bekliyordu. Bölgesel yönetimler izin vermesine rağmen, federal hükümet geçen 'biz izin vermiyoruz' dediler, doğrusu biz çok şaşırdık." dedi.

Çavuşoğlu, YSK'nin ilk defa bu yıl misyon bulunmayan yerlerde sandık açılmasına izin verdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin Almanya'dan beklentisinin bu kararı gözden geçirmesi olduğunu, bunu anlatmak için Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Büyük olay olmadığı ve güvenlik sağlandığı sürece Almanya'nın da buna izin vermesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, çabalarını Türkiye'nin büyükelçilikleri ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ile sürdürdüklerini ifade etti.

"Gözlemcilerin de objektif olması gerek"

Çavuşoğlu, muhalefetin her yerde Türkiye'yi şikayet ettiğini dile getirerek, "Son 7-8 yılda, dışişleri bakanı olduğumdan beri Türkiye'yi her platformda her yere şikayet ediyorlar. İçerde tartışabiliriz ama gerçek dışı ithamlarla suçluyor. HDP'nin yapması doğal, onlar PKK ne derse onu yapıyor, aşikar. Ama CHP ve İYİ Parti de bunu yapıyor. Türkiye'nin imajı diye bir şey yok. Yüksek Seçim Kurulu'nda kimler var, her partinin temsilcisi var." diye konuştu.

Seçimleri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin gözlemlediğini, AGİT'in uzun dönem gözlemcilerinin de Türkiye'de olduğunu aktaran Çavuşoğlu, her ülkede seçimlerin gözlemlendiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden 30 kişilik heyetin geldiğini ancak yalnızca PKK destekçisi 2 kişinin girişine izin vermediklerini söyledi.

Kimsenin 'Türkiye dışardan gözlemci kabul etmiyor' dememesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Gelen gözlemcilerin de objektif olması, taraf tutmaması lazım. Bu, gözlem heyeti gönderen teşkilatların da temel kurallarından bir tanesi." ifadesini kullandı.

"Denge politikasını devam ettirmemiz lazım"

Çavuşoğlu, diğer parti genel başkanlarının da "Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu göstereceğiz, yaptırımlara katılacağız" gibi söylemlerine ilişkin, "Kimin güdümündesin de bunları söylüyorsun? Yaptığın zaman bu özellik, biraz önce söylediğimi o saygınlığı kaybedeceksin. Tarafsızlığını kaybettiğin zaman arabuluculuk yapabilecek misin? Enerjide bir merkez olduk, bir tarafı tuttuğun zaman diğer taraftan enerjiyle ilgili sıkıntı yaşayınca nasıl telafi edeceksin? Faydası ne bize, ne faydası var?" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin NATO üyesi, Avrupa Konseyi kurucu üyesi ve AGİT üyesi olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği hariç tüm Batı kurumlarının içinde olduklarına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, aynı zamanda dünyanın her yerinde olduklarının altını çizerek, "Neden bir tarafa ben sırtımı döneyim, bir tarafa sadece yüzümü döneyim? Bekledim de ne oldu 60 sene Avrupa Birliği kapısında, üye mi yapıyorlar? Buradan uzaklaşalım demiyoruz, bu kıtanın bir parçasıyız. Ama bizim bu denge politikasını devam ettirmemiz lazım. Bunların ülkeye ne faydası, zararı var diye bir şeyleri, dertleri yok." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın genel seçimlerde de yerel seçimlerde de bir özelliği olduğunu ifade ederek, "Antalya kendine hizmet edeni başının üzerinde tutar. Kendisine hizmet etmeyeni desteklemez." şeklinde konuştu.

Antalya'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'na çok büyük bir ilgi gösterildiğini belirten Çavuşoğlu, toplumun her kesiminden çok ciddi destek gördüğünü aktardı.

Çavuşoğlu, "Anketlere baktığımız zaman AK Parti açık ara yine Antalya'da birinci parti." açıklamasında bulundu.

(Bitti)