Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır"

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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