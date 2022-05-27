Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır" - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır"
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır"
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel