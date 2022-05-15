Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke...
AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici"
AA / Zuhal Demirci - Güncel