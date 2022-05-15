Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke...

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda) İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici"

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Terör, Güncel, Haberler

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