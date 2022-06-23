Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli...

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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