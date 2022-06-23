Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Tahıl krizi) İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak" AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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