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Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşının ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki işbirliğimiz ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan Ukrayna Politika Güncel Haberler

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