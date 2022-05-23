Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.