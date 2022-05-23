Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.
AA / Behlül Çetinkaya - Güncel