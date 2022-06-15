Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi. (8)

"Türkiye çok önemli sorumluluklar üstleniyor komşu ülke olarak. Türkiye'de 3,7 milyon civarında Suriyeli mülteci halen var. 500 bin civarında dönenler var. Gönüllü dönüşler için çalışıyoruz"

AA / Güncel