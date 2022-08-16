Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Muhalefet Türkiye'ye güveniyor, hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Muhalefet Türkiye'ye güveniyor, hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de) Muhalefet Türkiye'ye güveniyor, hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik" AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Suriye Güncel Haberler

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