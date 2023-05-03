Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin yoğun çatışmalar nedeniyle geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin yoğun çatışmalar nedeniyle geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin yoğun çatışmalar nedeniyle geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini söyledi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel