Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile telefonda görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, es-Sadık ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title