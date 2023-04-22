Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, es-Sadık ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi ele alındı.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel