Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşı Sabry ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Sabry'e yeni görevinde başarılar diledi. Sri Lanka'da 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılmış ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa etmişti. Bunun üzerine eski Başbakan Ranil Wickremesinghe, Geçici Devlet Başkanı olmuştu. 20 Temmuz'da yapılan parlamentoda yapılan gizli oylamada, Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. Dışişleri Bakanı Sabry, Wickremesinghe'nin kabinesinde dün yemin ederek görevine başlamıştı. AA / Muhammet Tarhan - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka Hükümet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşı Sabry ile telefonda görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.