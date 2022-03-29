Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

title