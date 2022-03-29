Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından bir araya geldi.