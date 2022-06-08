Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu...

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title