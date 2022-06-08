Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu... - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu...
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz"
AA / Güncel