Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu... - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz" AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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