Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme...

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var"

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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