Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme...
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Muhammet Tarhan - Güncel