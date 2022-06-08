Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye çeşitli konularda temasta bulunmak üzere gelen Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Ziyaret çerçevesinde tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularının ele alınması bekleniyor.

(Mevlüt İşli - İHA)

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