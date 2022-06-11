Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışı törenine katıldı - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışı törenine katıldı
AA - Güncel
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Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışı törenine katıldı.
Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışı törenine katıldı. Törende, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus da hazır bulundu.
AA / Güncel