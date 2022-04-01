Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz Meclis Başkanı Silva ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Meclis Başkanı Augusto Santos Silva ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Meclis Başkanı olarak göreve başlayan eski Dışişleri Bakanı Silva ile tebrik amaçlı yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Ukrayna konusundaki gelişmeleri istişare etti.

Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Madagaskar Dışişleri Bakanı Richard Randriamandrato ile de yaptığı telefon görüşmesinde Randriamandrato'yu tebrik etti.

Çavuşoğlu ayrıca, İsviçre Konfederasyon Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.