Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Arjantinli Senatör Silvia Del Rosario Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, TBMM'nin gözlemci üyeliğinin, Türkiye'nin Latin Amerika ile olan ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Karayipler, Panama, Güncel, Haberler

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