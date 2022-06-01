Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şerif ile görüştüğünü belirterek, "Ülkemize yaptığı bu önemli ziyaret, mükemmel ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracak." ifadesini kullandı.