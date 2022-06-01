Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şerif ile görüştüğünü belirterek, "Ülkemize yaptığı bu önemli ziyaret, mükemmel ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracak." ifadesini kullandı.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel