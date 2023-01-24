Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) daha etkin hale gelmesi ve dünya ekonomisinde hak ettiği paya ulaşması için üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) daha etkin hale gelmesi ve dünya ekonomisinde hak ettiği paya ulaşması için üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Yakın zamanda EİT'nin genişlemesinin 30. yılını kutladıklarını belirten Çavuşoğlu, genişleme ile EİT'nin bölgede ekonomik işbirliği için birincil platform haline geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün küresel ekonominin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek bu zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA) ve Ticareti Kolaylaştırma Stratejisi gibi bölgesel ticareti geliştirecek araçlardan sonuna kadar yararlanmanın önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Ecovision 2025 belgesinde vurgulandığı gibi tüm stratejik sektörlerde işbirliğini geliştirmeleri ve ECO Bank'ı da güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, EİT'yi daha etkin ve görünür bir teşkilat haline getirmek için bu yıl da çalışmaları sürdürmeleri gerektiğini belirterek Bakan Yardımcılarının "Beyin Fırtınası Oturumunu" kalıcı "Üst Düzey Kurul'a" dönüştüreceklerini söyledi.

Öte yandan Kazakistan'ın inisiyatifiyle "kurucu" ve "kurucu olmayan" üye terminolojisini de bir kenara bıraktıklarını kaydeden Çavuşoğlu, tüm üyelerin aidiyet düzeyini artıracağını umarak bu girişimi desteklediklerini ifade etti.

Türkiye, EİT'nin daha etkin hale gelmesi için çalışmayı sürdürecek

EİT'nin dış ilişkilerine dikkati çeken Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), "Kıbrıs Türk Devleti" adıyla EİT'nin 3 gözlemcisi arasında yer aldığını aktardı.

Çavuşoğlu, EİT'nin ortak çalışmalarına yaptığı katkılarda KKTC'nin "en aktif gözlemci" olduğuna dikkati çekerek Kıbrıs Türklerinin 11 yıldır tüm üst düzey EİT toplantılarına katıldığını ifade etti.

Bugün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da burada olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk perspektifinden hepimiz faydalanmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, başarılı başkanlığı için Özbekistan'a teşekkür ederek "Türkiye, EİT'nin daha etkin hale gelmesi ve dünya ekonomisinde hak ettiği paya ulaşması için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Bu zorlu küresel ortamda güçlü bir iradeyle EİT'yi güçlendireceklerine işaret eden Çavuşoğlu, bugün bu ilerleme iradesini gösterdiklerini söyledi.