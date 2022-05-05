Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki yıl Liberya'nın başkenti Monrovia'da Büyükelçilik açmak için çalışmaları başlattık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki yıl Liberya'nın başkenti Monrovia'da Büyükelçilik açmak için çalışmaları başlattık"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

"Önümüzdeki yıl Liberya'nın başkenti Monrovia'da Büyükelçilik açmak için çalışmaları başlattık"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçilik, Monrovia, Liberya, Güncel, Haberler

title