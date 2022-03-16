Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Öncelik insani ateşkes ve Mariupol'deki sivillerin tahliyesi

Ukrayna'da yaşanan savaş sebebiyle görüşmelerde bulunmak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısına katıldı. Çavuşoğlu "Rusya'nın güven duyduğu ve söylediklerine kulak verdiği bir ülke olarak Ukrayna Krizi'nde de görüşlerimizi açık yüreklilikle ortaya koyuyoruz. Zira biz komşuyuz, dostuz ve birbirimize karşı doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız" dedi. Görüşmelerde önceliğin insani ateşkes sağlanmasını olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda bizim önceliğimiz özellikle Mariupol'dan vatandaşlarımızın ve sivillerin güvenli bir şekilde çıkartılmasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Diğer taraftan tabi önce insani ateşkes sonra kalıcı bir ateşkesin sağlanması için düşüncelerimizi samimi bir şekilde her iki tarafla da paylaşıyoruz. Amacımız, bu yaşananlardan ders alıp bölgenin istikrarı ve barışı için hep birlikte çalışmaktır. Biz diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte artırarak devam ettireceğiz. Tabi bu süreçte Rusya'nın ve Ukrayna'nın bize olan güveni olmasaydı, bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik. Diğer taraftan mevkidaşım Sergey lavrov'un da söylediği gibi ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık ve Suriye'deki süreci ele aldık çünkü özellikle Anayasa Komisyonu'nun sonuç getirmesi önemli. Libya'daki gelişmeleri de değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın barışı ve istikrarı için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Bizim de Ermenistan'la başlatılan bir sürecimiz var, özel temsilcilerimiz ilk toplantılarını Rusya'nın kolaylaştırıcılığında burada Moskova'da gerçekleştirdi. İkinci toplantı Viyana'da oldu. Benim de Antalya Diplomasi Forumu marjında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile verimli bir görüşmem oldu. Bu görüşmeyi sürdüreceğiz, Rusya'nın da tam desteği var. Başından beri bu süreci desteklediklerini biliyoruz. Azerbaycan'ın da aynı şekilde desteği var. Hep birlikte önce şu ateşkesi bir sağlayalım, bir barış olsun ve tüm bölgemizin bir barış bölgesi olması için samimi bir şekilde gayretlerimizi sürdürelim."

Demirören Haber Ajansı / Güncel