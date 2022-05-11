Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fas'ta diplomasi trafiği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fas'ta diplomasi trafiği

AA - Güncel
 - Güncelleme:

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısına katılmak üzere Fas'ın başkenti Marakeş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Kuveyt Dışişleri Bakanı...

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısına katılmak üzere Fas'ın başkenti Marakeş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ayrı ayrı bir araya geldi.

AA / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Marakeş, Fas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title