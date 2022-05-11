Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fas'ta diplomasi trafiği

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısına katılmak üzere Fas'ın başkenti Marakeş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ayrı ayrı bir araya geldi.

AA / Güncel